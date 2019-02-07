В Приват24 появилась важная функция: реакция украинцев

Услуга онлайн-обмена валют в Приват24 действует с 7 февраля
7 февраля ПриватБанк запустил услугу обмена валют в Приват24 и во всех терминалах самообслуживания Украины.
Отныне для того, чтобы покупать и продавать евро и доллары онлайн, нужно всего лишь установить соответствующее приложение. В банке говорят, что продажа валюты будет проводиться по текущему коммерческому курсу ПриватБанка и, что порадовало многих украинцев, без комиссий. Отметим, что для проведения покупки-продажи валюты у клиента должна валютная карта (ее можно оформить бесплатно прямо в Приват24).
Чтобы же купить или продать валюту в терминале самообслуживания, нужно выбрать услугу "Обмен валют" в меню терминала "Банковские услуги", внести наличную валюту и определить карточку.
Многие украинцы уже воспользовались данными нововведениями ПриватБанка. Своими впечатлениями они активно делятся в социальных сетях и отмечают, что наконец "лед тронулся".
"Хотела попробовать, запустился ли сервис, и внезапно в 5 утра купила через Приват24 200 долларов", - похвасталась Ольга.
Скриншот (twitter.com/privatbankua)
"Да, только что купил 100 евро за гривни через Приват24, все получилось, работает!" - отметил Алексей Бурдюк в Twitter.
"Купил 1 евро в Приват24 (не знаю, зачем так много мне кэша). Наконец-то!" - подчеркнул Федр.
Скриншот (twitter.com/privatbankua)
"Прикольно, я в Приват24 тоже пятерку баксов купил", - рассказал еще один пользователь.
"Один доллар закупил в 00:03. Не верил, что такое чудо может быть. Благодарю ПриватБанк за то, что не н@еб@ли", - отметил юзер Тарас.
Скриншот (twitter.com/privatbankua)
Напомним, что новый закон "О валюте и валютных операциях" отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.