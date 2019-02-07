В Приват24 появилась важная функция: реакция украинцев

Услуга онлайн-обмена валют в Приват24 действует с 7 февраля

7 февраля ПриватБанк запустил услугу обмена валют в Приват24 и во всех терминалах самообслуживания Украины.

Отныне для того, чтобы покупать и продавать евро и доллары онлайн, нужно всего лишь установить соответствующее приложение. В банке говорят, что продажа валюты будет проводиться по текущему коммерческому курсу ПриватБанка и, что порадовало многих украинцев, без комиссий. Отметим, что для проведения покупки-продажи валюты у клиента должна валютная карта (ее можно оформить бесплатно прямо в Приват24).

Чтобы же купить или продать валюту в терминале самообслуживания, нужно выбрать услугу "Обмен валют" в меню терминала "Банковские услуги", внести наличную валюту и определить карточку.

Многие украинцы уже воспользовались данными нововведениями ПриватБанка. Своими впечатлениями они активно делятся в социальных сетях и отмечают, что наконец "лед тронулся".

"Хотела попробовать, запустился ли сервис, и внезапно в 5 утра купила через Приват24 200 долларов", - похвасталась Ольга.

Скриншот (twitter.com/privatbankua)

"Да, только что купил 100 евро за гривни через Приват24, все получилось, работает!" - отметил Алексей Бурдюк в Twitter.

"Купил 1 евро в Приват24 (не знаю, зачем так много мне кэша). Наконец-то!" - подчеркнул Федр.

Скриншот (twitter.com/privatbankua)

"Прикольно, я в Приват24 тоже пятерку баксов купил", - рассказал еще один пользователь.

"Один доллар закупил в 00:03. Не верил, что такое чудо может быть. Благодарю ПриватБанк за то, что не н@еб@ли", - отметил юзер Тарас.

Скриншот (twitter.com/privatbankua)

Напомним, что новый закон "О валюте и валютных операциях" отменяет ряд ограничений для бизнеса и населения.