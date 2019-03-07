ПриватБанк подготовил водителям приятный сюрприз: подробности

Автовладельцы могут зарегистрировать автомобиль в интернете за два клика

ПриватБанк рассказал украинцам - владельцам автомобилей, об услуге, которая позволит зарегистрировать их транспорт в интернете в электронном кабинете через BankID. Как сообщили в пресс-службе банка со ссылкой на Главный сервисный центр МВД, новая версия е-кабинета автовладельца теперь позволяет проходить авторизацию в два клика с помощью BankID ПриватБанка.

Напомним, что технология BankID была внедрена ПриватБанком четыре года назад.

Эта платформа для развития сети цифровых услуг во всех сферах жизни является уникальной, заявил основатель системы и директор ПриватМаркет Сергей Жук.

По его словам, такой способ современной идентификации помогает сэкономить время, а также "полностью автоматизировать процесс услуги без вмешательства человеческого фактора".

Фото: скрин e-driver.hsc.gov.ua

Добавим, что электронный кабинет водителя в Украине запустили 21 декабря 2018 года.

Как сообщалось, ранее ПриватБанк сообщил об открытии онлайн-продажи билетов на рейсы одного из самых крупных автобусных перевозчиков – компании "Гюнсел" в мобильном банке Privat24.

Также мы писали о том, что ПриватБанк закрывает популярный сервис и это привело к волне возмущения у украинцев.

Напомним, что украинских водителей ожидает нововведение - из-за фальсификации протоколов проверки техосморта с 1 мая будет изменен порядок его прохождения.