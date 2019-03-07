ПриватБанк сделал заявление о работе на 8 марта

ПриватБанк рассказал украинцам о графике работы в праздничные дни
Отделение ПриватБанка 8 марта, в Международный женский день, будут работать по графику работы в праздничные дни.
Как рассказали Styler в банке, график работы отделений в праздничные дни изменится, но не очень существенно. Это, в частности, касается и 7 марта, в четверг, - в этот день отделения ПриватБанка будут работать на один час меньше.
"8 марта будут работать отделения с графиком работы в праздничные дни, другие не работают", - сообщили в банке.
В субботу и воскресенье будут работать только отделения с графиком работы в субботу и воскресенье соответственно. Другие не будут работать.
Отделение ПриватБанка (фото: РБК-Украина)
График работы отделений Приватбанка 7, 8, 9 и 10 марта
Подробнее с информацией о графике работы ПриватБанка на праздники можно ознакомиться на официальном сайте финансового учреждения.
Ранее мы писали о том, что ПриватБанк подготовил приятный сюрприз для украинцев, связанный с денежными переводами.