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ПриватБанк сделал заявление о работе на 8 марта

STYLERЖизнь    07.03.2019 - 11:31
ПриватБанк сделал заявление о работе на 8 марта
Отделение ПриватБанка (фото: РБК-Украина)

ПриватБанк рассказал украинцам о графике работы в праздничные дни

Отделение ПриватБанка 8 марта, в Международный женский день, будут работать по графику работы в праздничные дни.

Как рассказали Styler в банке, график работы отделений в праздничные дни изменится, но не очень существенно. Это, в частности, касается и 7 марта, в четверг, - в этот день отделения ПриватБанка будут работать на один час меньше.

"8 марта будут работать отделения с графиком работы в праздничные дни, другие не работают", - сообщили в банке.

В субботу и воскресенье будут работать только отделения с графиком работы в субботу и воскресенье соответственно. Другие не будут работать.

ПриватБанк сделал заявление о работе на 8 марта

Отделение ПриватБанка (фото: РБК-Украина)

График работы отделений Приватбанка 7, 8, 9 и 10 марта

  • 7 марта (четверг) - график работы сокращается на 1 час.
  • 8 марта (пятница) - работают отделения с графиком работы в праздничные дни, другие не работают.
  • 9 марта (суббота) - работают отделения с графиком работы в субботу, другие не работают.
  • 10 марта (воскресенье) - работают отделения с графиком работы в воскресенье, остальные не работают.

Подробнее с информацией о графике работы ПриватБанка на праздники можно ознакомиться на официальном сайте финансового учреждения.

Ранее мы писали о том, что ПриватБанк подготовил приятный сюрприз для украинцев, связанный с денежными переводами.

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