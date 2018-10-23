Привлек внимание хулиганов: в херсонской школе жестоко избили восьмиклассника

Коллаж РБК-Украина

Парня пришлось везти в больницу с подозрением на черепно-мозговую травму и сотрясение мозга

В Херсоне неизвестные жестоко избили 14-летнего подростка. Инцидент произошел во дворе школы №53, которая находится в Днепровском районе города

Как пишет местное издание "Новый день", вечером в воскресенье во двор пришел погулять парень, который живет неподалеку, но учится в другой школе. Во дворе восьмиклассник нарвался на хулиганов, которые напали на беззащитного херсонца и избили его. Позже врачи областной больницы поставили пострадавшему школьнику диагноз - черепно-мозговая травма.

"У нас школьное здание жестко контролируется работниками охранной фирмы. Двор тоже огорожен, однако он проходной - это самый короткий путь для жителей близлежащих кварталов, чтобы добраться с Бериславского шоссе к торговым центрам на улице Кулика. Если его закрыть, будет буря возмущения", - говорит директор школы, где произошел инцидент, Александр Демчук.

Ранее мы писали о том, что на Закарпатье во время уроков в одной из школ в Виноградовском районе ученики подбросили в чашку с капучино таблетку Виагры своей однокласснице.

Напомним, что в Украине введут штрафы за издевательства в школе. За законопроект, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него, недавно проголосовали в народные избранники.

Styler решил разобраться, какое наказание могут понести школьники-задиры, которые позволят себе осуществлять психологическое давление, жестокое обращение, физическое насилие или агрессию по отношению к сверстникам.

Видео: РБК-Украина