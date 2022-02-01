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Продлевает молодость и снимает раздражительность: врач дала рецепт супернапитка из простых продуктов

Автор: Ольвия Агаркова

Смузи – популярный и полезный напиток, который можно употреблять взрослым и детям. Особым спросом пользуются простые зеленые смузи, продукты к которым вы без труда найдете в любом крупном супермаркете или на ближайшем рынке.

Врач-натуропат Юлия Алешина на странице в Instagram рассказала, как приготовить чудо-напиток, который можно считать настоящей витаминной бомбой.

Этот напиток прекрасно подойдет для профилактики, если хотите оставаться молодыми, здоровыми, а значит красивыми.

Зеленый смузи - настоящая витаминная бомба (www.pexels.com)

Лечебный и полезный исключительно зеленый смузи.

Состав :

  • Сельдерей стебель - 1 - 2 шт
  • Сельдерей листики
  • Огурец - 1 - 2 шт
  • Авокадо - 1 штука
  • Лимонный сок,
  • Имбирь,
  • Соль по вкусу
  • Оливковое масло, начинаем с чайной ложки.
  • Вода до нужной вам консистенции

Все ингредиенты перебиваем в блендере. Можно также добавлять куркуму, имбирь, чеснок по вкусу. Выпиваем после стакана теплой воды с утра.

Кому рекомендуется:

Сельдерей - волшебный продукт, работает на профилактику вирусной инфекции, антиэйджинг и онкопротекцию, хорош при пониженной кислотности желудочного сока, незаменим для пациентов с аутоиммунным тиреоидитом.

Авокадо - суперфуд, профилактика атеросклероза, сахарного диабета второго типа, антиоксидант, содержит неомыляемые эфиры (фитостерол и стигмастерол, известные противовоспалительным эффектом), и манногептоллозу, которая благотворно действующую на нервную систему, снижает раздражительность, усталость.

Напомним, что ранее нутрициолог Анна Никольская поделилась рецептом вкусного и полезного паштета, который тает во рту.

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