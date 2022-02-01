Продовжує молодість і знімає дратівливість: лікар дала рецепт супернапою з простих продуктів

Цей напій прекрасно підійде для профілактики, якщо хочете залишатися молодими, здоровими, а значить красивими.

Зелений смузі-справжня вітамінна бомба (www.pexels.com)

Лікувальний і корисний виключно зелений смузі.

Склад :

Селера стебло - 1 - 2 шт

Селера листочки

Огірок - 1 - 2 шт

Авокадо - 1 штука

Лимонний сік,

Імбир,

Сіль на смак

Оливкова олія, починаємо з чайної ложки.

Вода до потрібної вам консистенції

Всі інгредієнти перебиваємо в блендері. Можна також додавати куркуму, імбир, часник на смак. Випиваємо після склянки теплої води з ранку.



Кому рекомендується:



Селера - чарівний продукт, працює на профілактику вірусної інфекції, антиейджинг і онкопротекцію, хороший при зниженій кислотності шлункового соку, незамінний для пацієнтів з аутоімунним тиреоїдитом.

Авокадо - суперфуд, профілактика атеросклерозу, цукрового діабету другого типу, антиоксидант, містить неомилювані ефіри (фітостерол і стигмастерол, відомі протизапальним ефектом), і манногептоллозу, яка благотворно діє на нервову систему, знижує дратівливість, втому.