Просила не убивать: новые детали нападения на девочку на Хортице

Нападение на 12-летнюю воспитанницу конного спортивного клуба на Хортице произошло еще 1 июня 2017 года. На днях Запорожский районный суд вынес приговор 40-летнему извергу, который пытался изнасиловать и убить ребенка.

В тот злосчастный день девочка приехала в клуб "Эквитес", переоделась, пошла в конюшню и обнаружила, что все уже ушли в балку, где паслись лошади.

Она направилась туда и по дороге встретила неизвестного мужчину, который сказал, что знает, куда идти, и предложил провести.

Когда же они спустились к ручью, изверг повалил ее на землю и пытался изнасиловать - он снял с нее штаны, трогал и душил. По словам девочки, она раз пятнадцать просила ее не убивать и отчаянно сопротивлялась.

Школьнице наконец-то удалось вырваться, но насильник догнал ее начал бить камнем по голове. А когда решил, что убил, спокойно пошел прочь.

Девочка вспоминает, что пыталась ползти, но теряла сознание. К счастью, родные уже кинулись на поиски дочери - вечером ее с тяжелыми травмами головы нашла мама вместе с сотрудниками клуба в дебрях урочища.

Пострадавшая провела неделю в реанимации в детской областной больнице.

Нападение на девочку на Хортице - суд вынес приговор (насильник, фото: facebook.com/vkgunpzp/)

Нападавшего вскоре поймали, но он не признал своей вины. Тем не менее следствию удалось собрать достаточно доказательств. А девочка узнала в нем нападавшего.

Мужчина 1978 года рождения совершил нападение на ребенка после того, как недавно освободился из тюрьмы.

Запорожский райсуд признал его виновным по ст. 115 УК Украины и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы.

Напомним, трое подростков в селе Песочин Харьковской области совершили изнасилование 6-летнего мальчика. Они сняли издевательство на камеру телефона и пытались продать видео в школе за 50 гривен.

Ранее также сообщалось, что недавно педофил в Хмельницкой области изнасиловал и ограбил 11-летнюю девочку.