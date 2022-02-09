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Простой, сытный и некалорийный завтрак: как приготовить яичные маффины

Автор: Марина Настевич

Если вы хотите, чтобы после завтрака надолго сохранилась сытость, но при этом следите за фигурой - вам подойдет этот простой рецепт вкусных яичных маффинов, ведь они совсем некалорийны. КБЖУ на 100 гр: 125/16/6/2

Рецептом на своей странице в Instagram поделилась нутрициолог Надежда Пахирко.

Ингредиенты:

  • Яйца – 2 шт
  • Куриное филе – 150 гр
  • Помидоры – 120 гр
  • Молоко 1,5% - 50 мл
  • Сыр до 25% - 40 гр
  • Соль, специи - по вкусу


Готовим:

  • Куриное филе отварить, порезать мелкими кусочками.
  • Помидоры тоже порезать.
  • Взбить яйца с молоком, посолить, поперчить.
  • В формочки разложить курицу и помидоры.
  • Залить яичной смесью.
  • Посыпать тертым сыром.
  • Выпекать ~10-15 минут при t 180°С.⠀

Из яиц получается вкусный и сытный завтрак (фото: freeplk.com)

Это так вкусно! Обязательно попробуйте!

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