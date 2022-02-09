Простой, сытный и некалорийный завтрак: как приготовить яичные маффины

Если вы хотите, чтобы после завтрака надолго сохранилась сытость, но при этом следите за фигурой - вам подойдет этот простой рецепт вкусных яичных маффинов, ведь они совсем некалорийны. КБЖУ на 100 гр: 125/16/6/2
Рецептом на своей странице в Instagram поделилась нутрициолог Надежда Пахирко.
Ингредиенты:
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Готовим:
Это так вкусно! Обязательно попробуйте!
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