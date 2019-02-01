Провели в последний путь: воин АТО, награжденный Порошенко, трагически скончался

Гроб с телом Александра под траурные звуки оркестра собратья несли на руках

31 января в поселке Берегомет (Черновицкая область) в последний путь провели бойца АТО Александра Шовка, который умер 29 января после тяжелой болезни. Об этом сообщает информационный портал Сhernivtsi.online.

Александр умер молодым, ему было всего 39 лет. Попрощаться с воином пришли родные, друзья, соседи, собратья, а также работники военных комиссариатов и представители районной власти. Гроб с телом Александра несли на руках собратья под траурные звуки оркестра.

Фото: (chernivtsi.online)

Похоронили умершего военнослужащего на кладбище Свято-Юрьевской церкви в селе Бергамот под военные салюты. После этого все присутствующие спели гимн Украины. Тяжелее всего утрата далась матери, сестре и брату Александра.

Напомним, что 2 апреля 2015 был боец был призван по мобилизации и выполнял воинский долг в в / ч А2227 в городе Первомайск Николаевской области. С 22 мая 2015 по 8 апреля 2016 принимал непосредственное участие в боевых действиях в зоне проведения АТО. А также был награжден знаком отличия Президента Украины "За участие в АТО" и знаком "Участник АТО".

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