Не прячьте теплые шарфы: синоптик предупредила о морозах

Погода в Украине обещает быть по-настоящему зимней

Погода в Украине в четверг, 14 марта, будет совсем не весенней. Украинцам не стоит доставать из шкафов шелковые шарфы и соблазняться солнышком за окном, особенно если вы знаете, что возвращаться домой будете поздно вечером. Синоптик Наталка Диденко предупредила украинцев о ночных морозах.

Завтра на Украину набегут тучи, пишет синоптик. Атмосферный фронт Franz из Польши принесет облачность и осадки на Западе, Севере (кроме Сумщины) и в Винницкой области.

В южных областях, в большинстве центральных, а также на Востоке сохранится сухая погода с переменной облачностью, которую организует антициклон Gabi, - пишет Диденко.

Ветер будет южным, 5-10 метров в секунду, а на Западе вероятны порывы до 15 метров.

Температура воздуха ночью, по словам синоптика, составит +3... -3 градуса. Днем будет теплее - от +4 до +8 выше ноля, а в Одесской, Черновицкой и Закарпатской областях +9... +11 градусов.

Погода в Украине 14 марта принесет морозы и осадки (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве в четверг, 14 марта, солнце спрячется за облаками, возможны небольшие осадки. Ночью ожидается от 0 до -2 мороза, а днем +6... +8 тепла.

Ранее мы публиковали фото и видео последствий разрушительного урагана, который пронесся Украиной в понедельник, 11 марта.

А также сообщали о том, как получить компенсацию, если вы стали жертвой непогоды.