Вернулся мороз: синоптик дал неутешительный прогноз

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

Погоду в Украине сегодня будет определять антициклон

Погода в Украине в среду, 13 марта, будет довольно холодной, однако ветер стихнет и существенные осадки не ожидаются. Синоптик отмечает, что метеоситуацию в стране будет определять антициклон, говорится на сайте Opogode.

Сила ветра в среднем составит от 5 до 10 метров в секунду. Направление - западное.

Средняя температура воздуха в Украине в среду составит от +3 до +8 градусов, а в ночное время ожидается от +2 до +4 градусов.

Жителей северных областей весь день будет радовать солнечная и сухая погода. Столбики термометров будут варьироваться днем между +3 и +8 градусами, но ночью воздух промерзнет до -4 градусов.

Иллюстративное фото (УНИАН)

На Западе также прогнозируется сухая погода. Днем температура воздуха составит ​от +​3 до +8 градусов, а в темное время суток - от -3 до +2 градусов.

Похожая погодная ситуация будет и в восточных областях: без осадков и температура воздуха днем от +3 до +8 радусов, а ночью - от ​​-3 до +3 градусов.

В центральных регионах осадки не прогнозируются, будет ясно. В течение дня столбики термометров будут колебаться в пределах +4... +8 градусов, а ночью температура воздуха остановится на нуле градусов.

Жителей южных областей дожди не потревожат. В дневное время температура воздуха составит от +4 до +9 градусов, а ночью - от нуля до +3 градусов.

13 марта в столице будет сухая погода. Температура воздуха в Киеве днем - от +5 до +7 градусов, ночью застынет около нуля.

Иллюстративное фото: март в Киеве (Виталий Носач, РБК-украина)

Как сообщалось ранее, 12 марта в Украине некоторые регионы страны изрядно припорошило снегом. В сети появились яркие снимки и видео белых пейзажей.

Также мы писали о том, что в Киеве 8 марта был установлен новый температурный рекорд - отметка термометра достигла значения 17,7 градусов тепла.

Напомним, что известный синоптик Наталка Диденко прогнозирует в Украине в ближайшие дни холодную погоду, а потепление начнется только на выходных 16-17 марта.