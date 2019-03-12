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Снова зима? В сети показали, как Украину заметает мартовским снегом (фото, видео)

STYLERЖизнь    12.03.2019 - 17:39
Снова зима? В сети показали, как Украину заметает мартовским снегом (фото, видео)
Фото: коллаж РБК-Украина

В сильному ветру в Украине добавился еще и снегопад

В Украине выпал снег - во вторник, 12 марта, вслед за сильным ураганным ветром и под влиянием циклона Эберхарда некоторые регионы страны изрядно припорошило. Пользователи сети делятся снимками и видео заснеженных пейзажей.

Синоптик опубликовал карту со снежными "очагами" и предупредил, что атмосферные прыжки и метеоскачки влияют на самочуствие человека, вызывая сонливость. 

Пушистий снег выпал в Виннице. Ветер не может отогнать "белых мух" подальше от города, и на дорогах растет снежный покров.

Снова зима? В сети показали, как Украину заметает мартовским снегом (фото, видео)

Фото: instagram.com/ukr_underground

Снова зима? В сети показали, как Украину заметает мартовским снегом (фото, видео)

Фото: instagram.com/by_vitalyushka

Снова зима? В сети показали, как Украину заметает мартовским снегом (фото, видео)

Фото: instagram.com/jazka_life

Также снегом накрыло и Острог в Ровенской области.

"Прикол, нет? Острог умеет моментально "поднять" настроение. На этой неделе, честно говоря, не ожидала снега. Но природу точно не перепрешь. Не знаю, как другим, но мне трудно проснуться, когда на улице снег", - говорится в комментарии юзера к фото.

Снова зима? В сети показали, как Украину заметает мартовским снегом (фото, видео)

Фото: instagram.com/elizabeth17250

Между тем известный синоптик Наталка Диденко отметила, что влажный массив с осадками подобрался к Киеву с запада, и жители столицы также могут ожидать мокрый снег. 

Синоптик также опубликовала на своей Facebook-странице карту погоды.

Снова зима? В сети показали, как Украину заметает мартовским снегом (фото, видео)

Фото: facebook.com/tala.didenko

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от jazka (@jazka_life)

Видео: так 12 марта в Виннице идет снег (instagram.com/jazka_life)

"Эх, вернись весна! И это 12 марта. Неужели зима вернулась?" - гадают в Виннице.

Видео: instagram.com/yakimenko_marina

Как сообщалось ранее, синоптики прогнозируют в Украине в ближайшие дни холодную погоду, а потепление начнется только на выходных 16-17 марта. При этом вечер уже в 13 марта будет не такой сильный.

Напомним, что за последние два дня сильнейший ураган в Украине уже наделал много беды в разных городах и даже стал причиной человеческих жертв

Добавим, что юрист рассказал Styler, как получить компенсацию за ужасные последствия непогоды и к кому обращаться.

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