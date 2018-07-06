"Прямой умысел": адвокат рассказала, почему девушка, убившая шестерых в аварии, на свободе

Сейчас ведется следствие над Зайцевой, которая попала в аварию в прошлом году

Адвокат погибших в прошлогодней аварии Александра Евтеева и Дианы Берченко Лариса Матвеева рассказала изданию Obozrevatel, почему Елену Зайцеву видела гуляющую без наручников.

Девушка, которая находится сейчас в СИЗО, была сфотографирована возле больницы без наручников. Рядом с ней находились другие люди, помимо охранницы. Адвокат рассказала, как такое могло произойти.

"В перерыве судебного заседания адвокат Зайцевой Козырь дала пояснения, что Зайцева проходит обследования в связи с усилившимися головными болями (вроде как последствия аварии 2007 года). Козырь обращалась в мае в суд с ходатайством о разрешении на вывоз Зайцевой на обследование. Что за женщины рядом на фото - не знаю. Что касается наручников, то их надевают по усмотрению конвоира", - сказала Лариса.

Также в издании заметили, что для проведения анализа не хватило 5 мл крови Зайцевой. Адвокат родных погибших рассказала, что это подмечал эксперт-токсиколог Журавель в своем заключении. "Учитывая, что 19 октября 2017 года Зайцева повторно сдавала кровь специально для экспертизы, а такие экспертизы проводятся систематически, то выглядит это очень подозрительно: или грубая некомпетентность, или прямой умысел", - сообщила Матвеева.

Она также добавила, что по итогам экспертизы в ее моче, взятой для анализа, были обнаружены наркотическое средство кодеин и психотропное вещество фенобарбитал.

Напомним, что авария произошла 18 октября 2017 года в Харькове. Внедорожник Lexus на большой скорости влетел в людей, находившихся на тротуаре. В результате шесть человек погибли. Водитель автомобиля Елена Зайцева сейчас находится в СИЗО.

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