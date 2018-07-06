"Она сильно похудела": адвокат рассказала об условиях, в которых сидит Савченко

Нардеп находится в одиночной камере следственного изолятора

Надежда Савченко очень сильно похудела за то время, которое находится в СИЗО. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко, передает Gazeta.ua.

Нардеп находится под стражей уже 107 дней. Савченко сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю.

"Надежда сидит в одиночной камере, раз в неделю принимает душ. Две недели назад прекратила голодовку, чтобы пройти полиграф. До этого голодала более двух месяцев. Поэтому сейчас не ест все подряд. Рацион сдержанный и ограниченный. Она сильно похудела", - рассказала Проторченко.

Сообщается, что Надежда Савченко отвечает на письма, пишет депутатские обращения, смотрит телевидение.

Ранее Савченко рассказала, насколько похудела во время голодовки.

Народный депутат Надежда Савченко, которая сейчас находится в СИЗО по подозрению в организации теракта в здании Верховной Рады, рассказала, сколько сейчас весит. Об этом она сообщила в Апелляционном суде Киева, где 22 мая рассматривали обжалование продолжения ее ареста.

Надежда отказалась принимать пищу 23 марта.

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