Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

"Она сильно похудела": адвокат рассказала об условиях, в которых сидит Савченко

STYLERLIFE        06.07.2018 - 11:41
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Нардеп находится в одиночной камере следственного изолятора

Надежда Савченко очень сильно похудела за то время, которое находится в СИЗО. Об этом рассказала ее пресс-секретарь Татьяна Проторченко, передает Gazeta.ua.

Нардеп находится под стражей уже 107 дней. Савченко сидит в одиночной камере СИЗО и принимает душ раз в неделю.

"Надежда сидит в одиночной камере, раз в неделю принимает душ. Две недели назад прекратила голодовку, чтобы пройти полиграф. До этого голодала более двух месяцев. Поэтому сейчас не ест все подряд. Рацион сдержанный и ограниченный. Она сильно похудела", - рассказала Проторченко.

Сообщается, что Надежда Савченко отвечает на письма, пишет депутатские обращения, смотрит телевидение.

Ранее Савченко рассказала, насколько похудела во время голодовки.

Народный депутат Надежда Савченко, которая сейчас находится в СИЗО по подозрению в организации теракта в здании Верховной Рады, рассказала, сколько сейчас весит. Об этом она сообщила в Апелляционном суде Киева, где 22 мая рассматривали обжалование продолжения ее ареста.

Надежда отказалась принимать пищу 23 марта.

Хайп такси #12 с чего нужно начать менять страну

"Прекрасный возраст": Савченко поддержала 15-летнего парня, который шел "стрелять депутатов" Савченко получила письмо от Романа Сущенко (фото)
Теги: Надежда Савченко
"Глубокая ошибка": экс-министр Червоненко посоветовал украинцам учить русский язык (видео)
"Какая земелька ваша?": кремлевский пропагандист заявил, что Украину создала Россия (видео)
Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)
Огромная змея не на шутку напугала жителей Херсона (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь