"Вона сильно схудла": адвокат розповіла про умови, в яких сидить Савченко

Нардеп перебуває в одиночній камері слідчого ізолятора

Надія Савченко дуже сильно схудла за той час, який перебуває в СІЗО. Про це розповіла прес-секретар Тетяна Проторченко, передає Gazeta.ua.

Нардеп перебуває під вартою вже 107 днів. Савченко сидить в одиночній камері СІЗО і приймає душ раз на тиждень.

"Надія сидить в одиночній камері, раз у тиждень приймає душ. Два тижні тому припинила голодування, щоб пройти поліграф. До цього голодувала більше двох місяців. Тому зараз не їсть все підряд. Раціон стриманий і обмежений. Вона сильно схудла", - розповіла Проторченко.

Повідомляється, що Надія Савченко відповідає на листи, пише депутатські звернення, дивиться телебачення.

Раніше Савченко розповіла, наскільки схудла під час голодування.

Народний депутат Надія Савченко, яка нині перебуває в СІЗО за підозрою в організації теракту в будівлі Верховної Ради, розповіла, скільки зараз важить. Про це вона повідомила в Апеляційному суді Києва, де 22 травня розглядали оскарження продовження її арешту.

Надія відмовилася приймати їжу 23 березня.

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