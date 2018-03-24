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Пытки и клиническая смерть: украинский политзаключенный рассказал о реалиях российской тюрьмы

STYLERLIFE        24.03.2018 - 10:56
Фото: Алексей Сизонович (facebook.com/maria.tomak)
Фото: Алексей Сизонович (facebook.com/maria.tomak)

Алексея Сизоновича приговорили к 12 годам колонии строгого режима

Украинского консула впервые допустили к 61-летнему пенсионеру из города Сорокино Алексею Сизоновичу, которого российский суд приговорил к 12 годам заключения якобы за подготовку терактов. Об этом информирует "Радио Свобода".

Политзаключенного мучает головная боль, ведь, когда он находился в Ростове-на-Дону, его сильно били. 

"Как рассказал мне Алексей Иванович, в то время, когда он находился в Ростове-на-Дону, его сильно били. Били так, что дважды он был в состоянии клинической смерти. Он сказал, что к нему применялись пытки, в том числе и электрическим током", – рассказала консул Украины в Новосибирске Диана Иванова.

"Консула не хотели пускать, потому что после избиения голова Сизоновича была вся черная и вдвое больше размером, чем сейчас. Сейчас человек выглядит нормально. А когда он шел на суд в Ростове, на лицо наложили слишком много грима", – отметила она.

Летом Северо-Кавказский военный суд Российской Федерации приговорил к 12 годам колонии строгого режима 61-летнего украинца Алексея Сизоновича по обвинению в незаконном пересечении границы и подготовке теракта в городе Каменск-Шахтинский (Ростовская область).

Отметим, генерал СБУ рассказал, как плен боевиков калечит украинцев.
 

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Теги: война в Украине, пленные
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