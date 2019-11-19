Рабинович пригласил телезрителей трех каналов на "Диалог со страной"

Народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович пригласил зрителей трех телеканалов - "112 Украина", NewsOne и ZIK - на "Диалог со страной". Об этом сообщается на официальном сайте ОПЗЖ.

Отметим, в среду, 20 ноября, с 10:00 до 19:00 Вадим Рабинович в прямом эфире указанных телеканалов будет вести "Диалог со страной".

"Дорогие друзья! 20 ноября исполняется полгода, как мы с вами живем с новой командой, новыми надеждами, новым президентом. И, наверное, пришло время поговорить! Поговорить о том, что произошло с нами за это время, насколько оправдались наши надежды. Быть может, я что-то не так вижу, быть может, в ваших городах все иначе? Быть может, у вас выросли пенсии, растут новостройки, поднимается промышленность?.. Нам надо поговорить о том, куда мы идем с новым бюджетом, который "добьет" страну. Нам надо поговорить о том, что произойдет после продажи нашей земли. А пока кроме трансплантации органов никаких успехов новой власти я не вижу... Быть может, вы видите?.." - риторически спросил парламентарий.

По его словам, нам всем нужно поговорить о том, как мы собираемся жить дальше, кому мы собираемся верить и верим ли мы старой команде.

"Я слышал, как президент Владимир Зеленский сказал, что у него улучшился украинский язык. Это действительно неплохо. Но нам хотелось бы знать, как быть с русским языком, который вы обещали защищать? Хотелось бы знать, как быть с миллионами книг, которые не пускают в страну? Как быть с каналами, которые закрывает власть? И еще мне хотелось бы знать, как вы, господин Президент, и ваша молодая команда, потом собираетесь смотреть людям в глаза?.. Быть может, я чего-то не понимаю, а люди считают иначе. Давайте поговорим! Я послушаю вас, вы меня – и сделаем выводы. Жду вас 20 ноября 2019 года с 10:00 у телеэкранов!" - резюмировал Вадим Рабинович.

20 ноября Вадим Рабинович приглашает на "Диалог со страной"