Похитительница красоты: в Харькове мошенница с дочкой обманывает парикмахеров (фото)

Предположительно, женщина "кидает" салоны красоты так не впервые
В Харькове женщина, которая воспользовалась услугами салона красоты и сбежала, не расплатившись, стала героиней местных пабликов и интернет-сообществ. Парикмахеры решили предупредить своих коллег об аферистке и опубликовали в сети фотографии неизвестной.
По словам обиженных работников, дамочка сбежала из салона с окрашенными волосами, прихватив с собой пеньюары и полотенца.
Парикмахеры просят опознать женщину на фото и высказывают предположение, что она могла и раньше так "кидать" салоны.
Фото: facebook.com/kh.budni
Об этом говорит то, что клиентка пришла в комбинезоне, и в помещении просто стянула верхнюю часть, не снимая одежду. После того, как ей нанесли на голову краску, женщина попросилась выйти на перекур - и была такова.
По информации местных СМИ, клиентка пришла в салон "Красуня", расположенном на проспекте Московский, 273-а, с дочкой 6 лет и мужем. Просила работниц покрасить корни и подстричь челку. Ребенку подстригли кончики волос, после чего мужчина заплатил за девочку. Вскоре они вдвоем вышли на улицу к автомобилю ждать женщину.
Фото: facebook.com/kh.budni
Инцидент произошел 22 января.
Пользователи сети активно откликнулись на сообщения. Некоторые даже пожалели аферистку – дескать, услуги парикмахера нынче дорогие, а красивой быть хочется.
Скрин: facebook.com/kh.budni
Наиболее бдительные горожане заметили женщину с фото вместе с дочкой на базаре на "Масельского".
Фото: facebook.com/kh.budni
Как сообщалось, ранее в сети предупредили таксистов о новом способе аферы в столице.
Также мы писали о том, что мошенницы выманивают деньги в киевских кафе.
Напомним, ранее мы писали об афере, жертвами которой стали пенсионеры - им под видом медикаментов по баснословным ценам продавали диетические добавки.