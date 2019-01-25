Похитительница красоты: в Харькове мошенница с дочкой обманывает парикмахеров (фото)

Фото: коллаж РБК-Украина

Предположительно, женщина "кидает" салоны красоты так не впервые

В Харькове женщина, которая воспользовалась услугами салона красоты и сбежала, не расплатившись, стала героиней местных пабликов и интернет-сообществ. Парикмахеры решили предупредить своих коллег об аферистке и опубликовали в сети фотографии неизвестной.

По словам обиженных работников, дамочка сбежала из салона с окрашенными волосами, прихватив с собой пеньюары и полотенца.

Парикмахеры просят опознать женщину на фото и высказывают предположение, что она могла и раньше так "кидать" салоны.

Фото: facebook.com/kh.budni

Об этом говорит то, что клиентка пришла в комбинезоне, и в помещении просто стянула верхнюю часть, не снимая одежду. После того, как ей нанесли на голову краску, женщина попросилась выйти на перекур - и была такова.

По информации местных СМИ, клиентка пришла в салон "Красуня", расположенном на проспекте Московский, 273-а, с дочкой 6 лет и мужем. Просила работниц покрасить корни и подстричь челку. Ребенку подстригли кончики волос, после чего мужчина заплатил за девочку. Вскоре они вдвоем вышли на улицу к автомобилю ждать женщину.

Фото: facebook.com/kh.budni

Инцидент произошел 22 января.

Пользователи сети активно откликнулись на сообщения. Некоторые даже пожалели аферистку – дескать, услуги парикмахера нынче дорогие, а красивой быть хочется.

Скрин: facebook.com/kh.budni

Наиболее бдительные горожане заметили женщину с фото вместе с дочкой на базаре на "Масельского".

Фото: facebook.com/kh.budni

Как сообщалось, ранее в сети предупредили таксистов о новом способе аферы в столице.

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Напомним, ранее мы писали об афере, жертвами которой стали пенсионеры - им под видом медикаментов по баснословным ценам продавали диетические добавки.