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Радиоактивный груз: подробности ЧП в Борисполе

STYLERЖизнь    02.04.2019 - 16:02
Радиоактивный груз: подробности ЧП в Борисполе
ЧП в Борисполе (Коллаж РБК-Украина)

Радиоактивный предмет обнаружили в багаже иностранного гражданина

В аэропорту Борисполь задержали мужчину, который перевозил в багаже радиоактивные корабельные часы. Об этом сообщили во вторник, 2 апреля, в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины.

Инцидент произошел во время оформления пассажиров на авиарейс "Киев-Вена". При прохождении оформления на багаж одного из пассажиров внезапно сработала система радиационного контроля "Янтарь". Сигнал поступил от багажа иностранного гражданина.

Мужчину вывели из очереди и организовали досмотр его вещей. В багаже 43-летнего гражданина Австрии обнаружили часы, которые ранее были установлены на корабле. Система радиационного контроля показала, что уровень гамма-излучений от этих часов превышен более, чем в 10 раз.

Радиоактивный груз: подробности ЧП в Борисполе

Радиоактивные часы (ГПСУ)

Выяснилось, что гражданин Австрии даже не подозревал, что эти часы радиоактивны. Он приобрел их на одном из киевских рынков и собирался использовать дома для бытовых нужд.

На данный момент часы были изъяты, и сотрудники пограничной службы направили их в соответствующее ведомство для тщательной проверки.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Тернополе рядом с избирательным участком нашли часть гранаты.

А также рассказывали о том, что в сети шокированы находкой в свинине в Запорожье.

Кроме того, мы писали о том, что в Антарктиде обнаружили мощный источник радиации.

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