Рак и депрессия: Супрун рассказала, к чему приводит дефицит йода в организме

Коллаж РБК-Украина

Чтобы снизить риски йододефицита, лучше заменить обычную соль на йодированную

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Уляна Супрун рассказала украинцам о том, чем опасен дефицит йода в организме и как этого избежать. Об этом она сообщила в социальной сети Facebook на своей странице.

Проблем, к которым может привести недостаток йода в организме, достаточно много. В список входит депрессия, задержка роста, плохая работоспособность, рак, ухудшение памяти и прочее.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

По словам эксперта, создать избыток йода в организме достаточно сложно. Поэтому лучше съесть больше, чем наоборот. "В некоторых странах, например в Японии, суточное потребление йода может достигать 20 мг в сутки (20 000 мкг) из-за употребления морских водорослей и морепродуктов. В Австралии безопасным считают потребления до 2000 мкг йода в сутки для взрослых и до 1000 мкг - для детей ", - пишет она.

Чтобы снизить риски йододефицита, для приготовления ежедневных блюд лучше заменить обычную соль на йодированную, а также добавить в рацион белую рыбу, морскую капусту, фрукты, яйца, говядину и молоко.

Фото: (facebook.com/ulanasuprun)

Напомним, что Супрун назвала напитки, которыми можно запивать лекарства.

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