Рано сняли: в Киеве мужчина спрыгнул с многоэтажки и повис на столбе (фото)

В Киеве в Днепровском районе 36-летний мужчина спрыгнул с крыши 30-этажного дома и повис на фонарном столбе. Экстремал решил спрыгнуть вместе с парашютом. Об этом сообщает "Информатор".

Инцидент произошел по адресу Харьковское шоссе, 19. Мужчина зацепился парашютом за столб и чтобы его достать пришлось вызывать спасателей. После того, как мужчину достали он рассказал, что занимается парашютным спортом.

Во время полета с крыши экстремал не рассчитал траекторию полета и зацепился за столб. При этом мужчина не получил никаких травм и ушел домой.

Фото: Владислав Гарнаев/kiev.informator.ua

Пользователи сети прокомментировали данную ситуацию.

"Понаставляли столбов, хрен приземлишься", - пошутил Алексей Фонмелофон.

"Карлсон", - написал Владимир Титаренко.

"Как скучно я живу!" - прокомментировала Ирина.

"Нафига так рано сняли? Пускай пару дней в штаны сходил бы, вот это был бы ему настоящий экстрим", - отметил Алексей Корж.

"Что же вы так убиваетесь! Вы же так не убьетесь!" - написал Антон Яковлев.

"Ангел задержал!?" - подчеркнула Светлана Доманчук.

"Не самое лучшее место для бейсджампинга", - написал Денис Габдрахимов.

"Не судьба. Еще рановато туда ему наверное", - отметила Алиса Мельник.

Напомним, что в Киеве мужчина после ссоры с матерью и девушкой прыгнул с моста в Днепр.

Ранее сообщалось о том, что известный рок-музыкант шокировал сеть тем, что совершил суицид в прямом эфире.