Самоубийство в прямом эфире: известный рок-музыкант шокировал сеть (видео 18+)

Видео с самоубийством постоянно удаляют из социальных сетей
Барабанщик популярной филиппинской рок-группы Razorback 41-летний Брайан Веласко совершил суицид в прямом эфире. Музыкант снял этот момент на камеру в столице Филиппин – Маниле. Об этом сообщило издание Rappler.
Фото: facebook
Видео, на котором Веласко прыгает с крыши небоскреба постоянно удаляют из соцсетей из-за излишней жестокости.
Музыкант попрощался со своими друзьями и родителями и выпрыгнул с 34 этажа.
"Теперь я собираюсь уходить", - сказал Веласко перед тем, как прыгнуть.
Видео: facebook
В полиции сообщили, что его тело было найдено 16 января, в 9:45 по местному времени.
В сети пользователи просили не репостить и не публиковать видео.
Также известно, что недавно музыкант потерял близкого друга - собаку и очень тяжело переживал утрату.
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