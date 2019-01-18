Самоубийство в прямом эфире: известный рок-музыкант шокировал сеть (видео 18+)

Иллюстративное фото: pixabay.com

Видео с самоубийством постоянно удаляют из социальных сетей

Барабанщик популярной филиппинской рок-группы Razorback 41-летний Брайан Веласко совершил суицид в прямом эфире. Музыкант снял этот момент на камеру в столице Филиппин – Маниле. Об этом сообщило издание Rappler.

Фото: facebook

Видео, на котором Веласко прыгает с крыши небоскреба постоянно удаляют из соцсетей из-за излишней жестокости.

Музыкант попрощался со своими друзьями и родителями и выпрыгнул с 34 этажа.

"Теперь я собираюсь уходить", - сказал Веласко перед тем, как прыгнуть.

Видео: facebook

В полиции сообщили, что его тело было найдено 16 января, в 9:45 по местному времени.

В сети пользователи просили не репостить и не публиковать видео.

Также известно, что недавно музыкант потерял близкого друга - собаку и очень тяжело переживал утрату.

Ранее мы сообщали о том, что ужасная находка шокировала работников запорожского завода - сотрудник железорудного комбината покончил жизнь самоубийством.

Также мы писали о том, что в Киеве на глазах у друзей студент-иностранец выпрыгнул с 14 этажа, потому что опоздал на самолет.