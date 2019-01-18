Самогубство у прямому ефірі: відомий рок-музикант шокував мережу (відео 18+)

Відео з самогубством постійно видаляють з соціальних мереж
Барабанщик популярної філіпінської рок-групи Razorback 41-річний Брайан Веласко скоїв суїцид у прямому ефірі. Музикант зняв цей момент на камеру в столиці Філіппін – Манілі. Про це повідомило видання Rappler.
Фото: facebook
Відео, на якому Веласко стрибає з даху хмарочоса постійно видаляють із соцмереж через зайву жорстокість.
Музикант попрощався зі своїми друзями та батьками і вистрибнув з 34 поверху.
"Тепер я збираюся піти", - сказав Веласко перед тим, як стрибнути.
Відео: facebook
У поліції повідомили, що його тіло було знайдено 16 січня, о 9:45 за місцевим часом.
В мережі користувачі просили не репостити і не публікувати відео.
Також відомо, що нещодавно музикант втратив близького друга - собаку і дуже важко переживав втрату.
Раніше ми повідомляли про те, що жахлива знахідка шокувала працівників запорізького заводу - співробітник залізорудного комбінату покінчив життя самогубством.
Також ми писали про те, що в Києві на очах у друзів студент-іноземець вистрибнув з 14 поверху, тому що спізнився на літак.