В Киеве мужчина прыгнул с моста в Днепр: детали инцидента

Фото: коллаж РБК-Украина

Перед "фатальным" прыжком он звонил другу с просьбой

В Киеве подвыпивший мужчина после ссоры с матерью и девушкой решил покончить с жизнью и спрыгнул с моста Метро в Днепр. Как сообщает "Информатор", инцидент произошел вечером в воскресенье, 20 января.

28-летний мужчина после падения смог самостоятельно выбраться из реки и не получил никаких травм.

Еще до прыжка, когда он перелазил через перила путепровода, случайные прохожие вызвали полицию. Это произошло на съезде с моста в сторону Набережного шоссе.

Фото: kiev.informator.ua

Когда приехали патрульные, мужчины на мосту уже не было - остались только следы обуви и куртка, висящая на ограждении (в карманах был паспорт и телефон). После этого правоохранители спустились на набережную и увидели выходящего из реки мужчину.

Его отогрели в машине и передали медикам для осмотра. Вскоре приехали родственники пострадавшего и забрали его домой.

Фото: kiev.informator.ua

Как выяснилось, перед прыжком мужчина звонил своему другу и просил, чтобы тот отдал долг матери.

Видео: facebook.com/kiev.informator.ua

Ранее сообщалось, что недавно под Киевом пропал 26-летний парень. Последний раз его видели 15 января в городе Кагарлык, куда он поехал, чтобы навестить мать. Его родные подозревают, что причиной исчезновения может быть некая "суицидальная игра".

Также мы писали о том, что летом в Киеве с Южного моста с летальным исходом прыгнул мужчина, который хотел доказать своим приятелям, что может прыгнуть с моста "бомбочкой".

Напомним, в январе барабанщик популярной филиппинской рок-группы Razorback 41-летний Брайан Веласко совершил суицид в прямом эфире - он спрыгнул с 34 этажа. Музыкант снял этот момент на камеру в столице Филиппин – Маниле.