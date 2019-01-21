У Києві чоловік стрибнув з мосту в Дніпро: деталі інциденту

Фото: колаж РБК-Україна

Перед "фатальним" стрибком він дзвонив другу із проханням

У Києві п'яний чоловік після сварки з матір'ю і дівчиною вирішив покінчити з життям і стрибнув з мосту Метро у Дніпро. Як повідомляє "Інформатор", інцидент стався ввечері у неділю, 20 січня.

28-річний чоловік після падіння зміг самостійно вибратися з річки і не отримав жодних травм.

Ще до стрибка, коли він перелазил через перила шляхопроводу, випадкові перехожі викликали поліцію. Це сталося на з'їзді з мосту у бік Набережного шосе.

Фото: kiev.informator.ua

Коли приїхали патрульні, чоловіки на мосту вже не було - залишилися тільки сліди взуття та куртка, що висіла на огоржі (в кишенях був паспорт і телефон). Після цього правоохоронці спустилися на набережну і побачили чоловіка, який виходив з річки.

Його відігріли в машині і передали медикам для огляду. Незабаром приїхали родичі потерпілого і забрали його додому.

Фото: kiev.informator.ua

Як з'ясувалося, перед стрибком чоловік телефонував своєму другу і просив, щоб той віддав борг матері.

Відео: facebook.com/kiev.informator.ua

Раніше повідомлялося, що нещодавно під Києвом пропав 26-річний хлопець. Востаннє його бачили 15 січня в місті Кагарлик, куди він поїхав, щоб провідати матір. Його рідні підозрюють, що причиною зникнення може бути якась "суїцидальна гра".

Також ми писали про те, що влітку у Києві з Південного мосту з летальним результатом стрибнув чоловік, який хотів довести своїм приятелям, що може стрибнути з мосту "бомбочкою".

Нагадаємо, в січні барабанщик популярної філіппінської рок-групи Razorback 41-річний Брайан Веласко скоїв суїцид у прямому ефірі - він зістрибнув з 34 поверху. Музикант зняв цей момент на камеру в столиці Філіппін – Манілі.