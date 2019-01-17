Исчезновение молодого парня под Киевом: близкие винят "суицидальную игру"

Коллаж РБК-Украина

В последнее время парень вел себя неадекватно

Под Киевом пропал 26-летний парень, Лобан Евгений Олегович. Последний раз его видели 15 января в городе Кагарлык, куда он поехал, чтобы навестить мать. Родные Евгения подозревают, что причиной его исчезновения может быть некая "суицидальная игра". Об этом сообщает ресурс "ДТП KIEV.UA" в Facebook.

Мужчина ушел из дому без денег, в легкой спортивной куртке синего цвета, серых штанах и кроссовках.

В ночь с 15 на 16 января он выбросил сумку со всеми документами на перекрестке в Бориспольском районе. Пытался остановить попутку, но безуспешно, тогда он пошел пешком в сторону Киева.

Фото сумки на перекрестке Евгений выложил в Facebook. А следующим сообщением - поставил точку. После этого его никто не видел.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Приметы Евгения: возраст - 26 лет (родился 4 сентября 1992 года), рост - 183 см, вес - около 70 кг.

Близкие говорят, что в последние дни перед исчезновением он вел себя очень странно, на вопросы жены реагировал агрессивно или неадекватно. Постоянно сидел в телефоне, кричал, что ему мешают, выдавал странные мысли. Родные подозревают, что он играл в какую-то "суицидальную игру".

В день исчезновения он начал публиковать странные записи в соцсетях: "Хелп", "Го некст?", "Думаю, я закінчив", "Теперь мне нужна помощь, молю всех родных и близких, соседей и друзей, я чем мог, буду".

Всех, кто видел Евгения или знает о его настоящем местоположении, просят сообщить его родным: жена Виктория (063-130-21-53), сестра Ангелина (066-594-69-00).

Недавно во Львове мужчине, который х​​​отел повеситься на светофоре, прохожие помешали совершить суицид.

Ранее мы сообщали о том, что в Киеве 88-летняя женщина покончила с собой - она выбросилась с балкона.

Кстати, недавно в сети обсуждали самоубийство 12-летнего мальчика, который рос в благополучной семье.