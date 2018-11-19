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"Рос в благополучной семье": в Кривом Роге повесился 12-летний мальчик

STYLERПроисшествия    19.11.2018 - 17:28
"Рос в благополучной семье": в Кривом Роге повесился 12-летний мальчик
Иллюстративное изображение (Фото: РБК-Украина)

Правоохранители выясняют все детали случившегося

В Днепропетровской области в Кривом Роге в квартире обнаружили труп 12-летнего мальчика. По предварительной информации, подросток совершил суицид через повешение, передает ресурс "1tv.kr.ua".

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства инцидента.

Отмечается, что тело ребенка было обнаружено в понедельник, 19 ноября, в в коридоре квартиры многоэтажного дома на улице Петра Дорошенка.

&quot;Рос в благополучной семье&quot;: в Кривом Роге повесился 12-летний мальчикФото: 1tv.kr.ua

По словам соседей, подросток жил в благополучной семье. Также указывается, что у погибшего есть брат.

В данный момент правоохранители выясняют все детали.

Как сообщалось ранее, в ноябре в Днепропетровской области в городе Першотравенск 16-летний подросток совершил суицид, выстрелив в себя из стартового пистолета. 

Также мы писали о том, что в Днепре 11-летний мальчик повесился в собственной квартире, но его мама вовремя вернулась домой и буквально вытащила его из петли. Благодаря оперативным действиям матери, а также сотрудников скорой медицинской помощи, мальчика удалось спасти. 

Напомним, в сентябре в Житомире покончила жизнь самоубийством 12-летняя девочка. Что привело к трагедии и подтолкнуло ребенка к роковому шагу – в настоящее время неизвестно. 

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Видео: РБК-Украина

Новости Украины Кривой Рогсамоубийствоподростоксуицид
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