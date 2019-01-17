Зникнення молодого хлопця під Києвом: близькі звинувачують "суїцидальну гру"

Колаж РБК-Україна

Останнім часом чоловік поводився неадекватно

Під Києвом пропав 26-річний чоловік, Лобан Євген Олегович. Востаннє його бачили 15 січня в місті Кагарлик, куди він поїхав, щоб провідати матір. Рідні Євгена підозрюють, що причиною його зникнення може бути якась "суїцидальна гра". Про це повідомляє ресурс "ДТП KIEV.UA" Facebook.

Чоловік пішов з дому без грошей, в легкій спортивній куртці синього кольору, сірих штанях і кросівках.

У ніч з 15 на 16 січня він викинув сумку з усіма документами на перехресті в Бориспільському районі. Намагався зупинити попутку, але безуспішно, тоді він пішов пішки у бік Києва.

Фото сумки на перехресті Євген виклав у Facebook. А наступним повідомленням - поставив крапку. Після цього його ніхто не бачив.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua/

Прикмети Євгена: вік - 26 років (народився 4 вересня 1992 року), зріст - 183 см, вага - близько 70 кг.

Близькі кажуть, що напередодні зникнення він поводив себе дуже дивно, на запитання дружини реагував агресивно або неадекватно. Постійно сидів у телефоні, кричав, що йому заважають, видавав дивні думки. Рідні підозрюють, що він грав у якусь "суїцидальну гру".

У день зникнення він почав публікувати дивні записи в соцмережах: "Хелп", "Го некст?", "Думаю, я закінчив", "Тепер мені потрібна допомога, молю всіх рідних і близьких, сусідів і друзів, я чим міг, буду".

Всіх, хто бачив Євгена або знає про його теперішнє місцезнаходження, просять повідомити його рідним: дружина Вікторія (063-130-21-53), сестра Ангеліна (066-594-69-00).

Нещодавно у Львові чоловікові, який хотів повіситися на світлофорі, перехожі завадили здійснити суїцид.

Раніше ми повідомляли про те, що в Києві 88-річна жінка покінчила з собою - вона викинулася з балкона.

До речі, нещодавно у мережі обговорювали самогубство 12-річного хлопчика, який зростав у благополучній родині.