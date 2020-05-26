Как распознать первые признаки инфаркта у женщин: не игнорируйте эти сигналы

Как распознать признаки инфаркта у женщин (Коллаж РБК-Украина)

Специалисты назвали симптомы, которые сигнализируют у женщин о проблемах с сердцем

Инфаркты и сердечные приступы являются не только сугубо мужскими болезнями, но и женскими. Статистика показывает, что сердечные приступы находятся в самом верху списка смертности женщин во всем мире.

Как рассказали специалисты, у женщин сердечные приступы проявляются симптомами, на которые многие не обращают внимания. Однако не стоит игнорировать сигналы, которые подает организм, пишет Ivona.

Головокружение. У женщин сердечные приступы далеко не всегда сопровождаются обмороками. Однако из-за того, что уменьшается кровоток или он полностью останавливается, может начаться головокружение.

Боль в верхней части тела. Сердечная боль может отдавать совсем в другие участки тела, так как в сердце не так много нервных окончаний. Боль может пульсировать в спине, плечах, руках, шее и челюсти.

Чувство усталости. Сильная усталость после напряжения, тяжелого рабочего дня или бессонной ночи – это нормально. Однако проблемы с сердцем начинают давать о себе знать у женщин за месяц до приступа именно усталостью. При условии, что никаких предпосылок для упадка сил не было.

Чрезмерное потоотделение. Для женщин нормально сильно потеть при менопаузе или во время физической тренировки. Однако без дополнительных нагрузок чрезмерное потоотделение или потливость могут сигнализировать о проблемах с сердцем.

Тошнота. Сердечный приступ может провоцировать тошноту намного чаще у женщин, чем у мужчин. Также за несколько дней до приступа могут появиться симптомы, схожие с гриппом. Внезапная тошнота, которая не связана с желудком или беременностью – важный сигнал, на который стоит обратить внимание.

Одышка. Если привычные физические нагрузки внезапно стали невыполнимыми и появилась одышка – срочно обратитесь к врачу.

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Автор: Маруся Счастливая