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Генетика и не только: ученые назвали новые причины появления морщин

STYLERЖизнь    22.05.2020 - 16:03
Генетика и не только: ученые назвали новые причины появления морщин
Почему появляются морщины (фото: freepik.com)

Среди причин появления морщин ученые выделили генетику

Ученым удалось определить новые причины появления морщин. Как сообщается в недавнем исследовании DSM Nutritional Products Europe, морщины на лице женщинам передаются от их матерей. Такой вывод ученые сделали во время исследования разнообразных проблем, связанных с внутренним и внешним состоянием людей.

Ученые отмечают, что, понимая причину появления морщин, можно вовремя это предотвратить. Сейчас предсказать собственное старение можно по внешнему виду матери. Исследования ученых доказывает, что есть тесная связь между кожей матерей и дочерей. Особенно, если говорить о мимике, которая со временем провоцирует появление мимических морщин.

Уже давно известно, что линии, которые возникают при определенном выражении нашего лица, с каждым годом интенсивнее превращаются в морщины. Больше всего это касается складок на лбу и "гусиных лапок" у внешних уголков глаз. К тому же растет количество свидетельств, что на женщинах отражаются морщины их матерей. То есть вы будете страдать не только от морщин, которые образуются постепенно в течение жизни, но и от тех, что есть в вашей матери и проявятся у вас в старшем возрасте.

Связано это с тем, что мать генетически передает дочери 50% особенностей своей кожи. Сразу это незаметно, потому что у вас с матерью большая разница в возрасте. Например, когда вам исполнится 40 лет, то вы будете похожей на свою маму в те годы.

Кроме генов, существует поведенческое подтверждение, почему у вас будут такие морщины, как у матери. Это тесная родственная связь. Вы проводите много времени вместе и на подсознательном уровне начинаете воспроизводить мамину мимику.

Пока нет способа, который бы полностью предостерег вашу кожу от появления морщин. Вы можете только замедлить этот процесс правильным уходом, здоровым питанием, активным образом жизни.

Ранее мы писали, какие продукты помогут избежать морщин.

Также мы сообщали, какие продукты противопоказаны людям после 40 лет.

Автор: Анна Ярошенко

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