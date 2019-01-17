Распятие с клоуном McJesus: в Израиле разгорелся скандал (видео)

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В Израиле спорная и провокационная работа финского художника Яна Лейнонена - фигура распятого клоуна "МакИисуса" - вызвала негодование местных христиан-арабов и привела к конфликту. Об этом сообщает BBC News.

Экспонат выставлен в художественном музее Хайфы и является частью выставки "Священные товары", которая затрагивает проблему веры и религии в современном обществе потребления.

Вскоре работа вызвала громкий скандал. Две сотни демонстрантов собрались у здания музея и пытались ворваться в него, чтобы забрать арт-объект. В результате беспорядков пострадали три полицейских. Один участник демонстрации был задержан.

"Я думаю, что это - оскорбление нас", - заявил участник протеста Халиль Андраус.

"Это не искусство. Мы за искусство. Но это - личное оскорбление нашей религии. Мы против этого", - добавил он.

Священники поддержали протестующих.

"В этой ситуации не было проявлено достаточной чуткости. Это коснулось самого святого, что есть в христианстве... Зачем делать что-то подобное с главным символом христианства?" - возмутился священник католической церкви Юсуф Якуб.

Музей принял решение отгородить арт-объект занавеской и установить табличку с предупреждением. Но эта мера не удовлетворила министра культуры Израиля - Мири Регев потребовала убрать работу из экспозиции.

Движение за бойкотирование Израиля (BDS) также требует убрать экспонат. Сам художник присоединился к движению несколько месяцев назад.

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Тем временем фигурка Макдональдса остается в музее под охраной музейных работников. Директор музея сказал журналистам, что будет противостоять любой цензуре и защищать искусство.

Израильская ассоциация гражданских прав и ряд известных художников выступили за "МакИисуса".

Напомним, ранее мы писали о другом скандале, который разгорелся в мире культуры - немецкие ученые признали всемирно известные "Кумранские рукописи" самой настоящей подделкой.

Также сообщалось, что на днях скандальный наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) рассказал о смерти четырех работников музея после его проклятия в их адрес.