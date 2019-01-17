Розп'яття з клоуном McJesus: в Ізраїлі розгорівся скандал (відео)

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В Ізраїлі спірна і провокаційна робота фінського художника Яна Лейнонена - фігура розп'ятого клоуна "МакІсуса" - викликала обурення місцевих християн-арабів і призвела до конфлікту. Про це повідомляє BBC News.

Експонат виставлено у художньому музеї Хайфи і він є частиною виставки "Священні товари", яка зачіпає проблему віри та релігії в сучасному суспільстві споживання.

Незабаром робота викликала гучний скандал. Дві сотні демонстрантів зібралися біля будівлі музею і намагалися увірватися в нього, щоб забрати арт-об'єкт. В результаті заворушень постраждали троє поліцейських. Один учасник демонстрації був затриманий.

"Я думаю, що це - образа нас", - заявив учасник протесту Халіль Андраус.

"Це не мистецтво. Ми за мистецтво. Але це - особиста образа нашої релігії. Ми проти цього", - додав він.

Священики підтримали протестувальників.

"У цій ситуації не було проявлено достатньої чуйності. Це торкнулося найсвятішого, що є в християнстві... Навіщо робити щось подібне з головним символом християнства?" - обурився священик католицької церкви Юсуф Якуб.

Музей прийняв рішення відгородити арт-об'єкт фіранкою і встановити табличку з попередженням. Але ця міра не задовольнила міністра культури Ізраїлю - Мірі Регев зажадала прибрати роботу з експозиції.

Рух за бойкот Ізраїлю (BDS) також вимагає прибрати експонат. Сам художник долучився до руху кілька місяців тому.

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Тим часом фігурка Макдональдса залишається у музеї під охороною музейних працівників. Директор музею сказав журналістам, що протистоятиме будь-якій цензурі і захищатиме мистецтво.

Ізраїльська асоціація цивільних прав і ряд відомих художників виступили за "МакІсуса".

Нагадаємо, раніше ми писали про іншому скандалі, який розгорівся у світі культури - німецькі вчені визнали всесвітньо відомі "Кумранські рукописи" справжньої підробкою.

Також повідомлялося, що днями скандальний намісник Києво-Печерської лаври митрополит Павло (Лебідь) розповів про смерть чотирьох працівників музею після його прокльони на їх адресу.