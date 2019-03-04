Расстались 14 февраля: подробности убийства школьницы в Харькове

Убийство девочки в Харькове стало следствием ссоры бывших влюбленных

Подросток зарезал 14-летнюю девочку из-за неразделенной любви в субботу, 2 марта, около 18:00. 16-летний парень в Харькове на Холодной горе нанес 10 ножевых ранений своей бывшей возлюбленной. Инцидент произошел на улице Набережной.

Одна из одноклассниц погибшей сообщила, что пара рассталась на День влюбленных, 14 февраля. До этого они встречались 2,5 года. Вечером, 2 марта, парень написал, что хочет встретиться, и назначил ей свидание возле ее дома.

На встречу он захватил кухонный нож. Между бывшими возлюбленными возникла ссора. Разъяренный парень нанес девушке 10 ножевых ранений, забрал ее мобильный, а девушку оставил умирать на дороге.

На крики выбежали соседи, которые и вызвали скорую, но спасти девочку не удалось. На место трагедии несут игрушки и цветы.

Известно, что девочка была из хорошей семьи, занималась спортом. Отец девочки попросил не порочить память его погибшей дочери нелепыми домыслами и опубликовал снимок ее медалей, полученных за спортивные достижения.

Убийство девочки в Харькове из-за ревности - новые подробности трагедии (фото: facebook.com)

После содеянного молодой человек сбежал в дом своего друга, где скрывался, пока его не задержала полиция.

Убийце грозит срок от 10-ти до 15-ти лет или пожизненное заключение по ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Убийство девочки в Харькове из-за ревности - новые подробности трагедии (фото: instagram.com/kharkov_vteme)

Пользователи сети призывают жестоко наказать убийцу 14-летней девочки.

"Повесить его на месте преступления с табличкой, на которой написано, что он сделал", - призывает один из пользователей.

"Очень жаль. Некоторые мои знакомые с ней общались, говорят, светлая девушка была..." - поделился второй юзер.

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