Растим здоровых детей: Комаровский рассказал о трех принципах

Комаровский сообщил, что нужно сделать, чтобы закаливание стало для ребенка привычной процедурой
Доктор Евгений Комаровский, который ранее развенчал миф об очень популярных препаратах, рассказал, как правильно закаливать детей, чтобы избежать осложнений в виде простуды и привить детям привычку к этой процедуре.
Три главных принципа закаливания, по мнению педиатра:
Комаровский рассказал о правильном закаливании ребенка (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)
Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал, стоит ли подогревать воду и другие напитки во время простуды.
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