Растим здоровых детей: Комаровский рассказал о трех принципах

Комаровский сообщил, что нужно сделать, чтобы закаливание стало для ребенка привычной процедурой

Доктор Евгений Комаровский, который ранее развенчал миф об очень популярных препаратах, рассказал, как правильно закаливать детей, чтобы избежать осложнений в виде простуды и привить детям привычку к этой процедуре.

Три главных принципа закаливания, по мнению педиатра:

Систематичность - если Вы начали закаливать ребенка, не ленитесь и не ищите повода, чтобы пропустить процедуру. Постепенность - не стоит сразу окатывать ребенка ведром холодной воды. Интенсивность и продолжительность процедуры должна увеличиваться постепенно. Учитывайте индивидуальные особенности - возраст ребенка, настроен ли он на закаливание, нет ли у него в данный момент каких-либо болезней.

Комаровский рассказал о правильном закаливании ребенка (фото: instagram.com/doctor_komarovskiy)

Напомним, ранее Евгений Комаровский рассказал, стоит ли подогревать воду и другие напитки во время простуды.

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