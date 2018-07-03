"Ребенок кричал о помощи, умолял, рыдал": известная телеведущая рассказала о шокирующем событии в клинике

Украинская ведущая поделилась страшным эпизодом в киевской клинике

Известная украинская телеведущая Даша Малахова написала пост на своей странице в Facebook, где рассказала страшную правду об одном случае в киевской больнице.

Во время визита к медсестре Даша оказалась свидетелем неприятного инцидента в одной из клиник. В кабинет зашла семья: родители с дочкой лет четырех. Ей должны были сделать прививку, но, благодаря наплевательскому отношению к самому ребенку, девочке нанесли психологическую травму.

"Родителей и ребёнка пригласили в кабинет и начали готовить прививку, на глазах у ребёнка, разводить растворы, выбирать шприцы, медсестры с отрешенными лицами, похожие на лунатиков автоматически и молча занимались "уколами". Никто не отвлекал ребёнка, не был обаятельным, увлекательным, а только советским и тупым с абсолютно наплевательским отношением к чувствам ребёнка. Правда странно? Чувства ребёнка...", - написала в своей публикации телеведущая.

Также звезда подметила, что несмотря на то, что мама и папа были дорого одеты и пришли в частную клинику, их не уберегло это от отношения, как в поликлиники страны третьего мира.

"Ребёнок кричал о помощи, просил остановиться, умолял, вырывался, плакал, рыдал. Девочка просила так, как будто её готовились убить и это её последние минуты жизни", - сообщила Даша.

Ведущая также считает, что подобный случай произошел из-за того, что в нашей стране нет правильной культуры по общению с детьми.

"Мы не умеем обращаться и общаться с детьми. У нас нет здорового будущего", - написала Дарья.

Фото: facebook.com/dasha.malakhova

Она также заявила, что в 21 веке сотрудники, работающие с детьми, не умеют обращаться с ними, не понимают их потребностей и особенностей, не готовы выйти из образа взрослого, перестать калечить детей, поскольку заняты своей значимостью.

Телеведущая добавила, что однажды она столкнулась с похожим случаем, но из-за того, что ее ребенок стал бояться сдавать кровь из вены, она просто ушла и не дала врачам это сделать. "…если они начинают умолять, как перед смертью, нужно остановиться и подумать. Это большая ответственность", - написала ведущая.

Многие пользователи сети возмущены произошедшим и полностью соглашаются со словами ведущей.

"Очень затронуло, хоть дочь у меня уже взрослая, но часто вижу такое насилие и на улице, и, что самое страшное, сами родители так поступают со своими детьми. Печально", - написала Анна Григорьева.

"Прекрасно Вы все написали! Я тоже много раз была свидетелем подобных историй", - прокомментировала Оксана Полищук.

"Бесконечное запугивание и угрозы, потому как впадло (простите) потратить на 2-3 минуты больше своего времени, чтобы объяснить. Либо узкость ума не позволят", - поддержала еще один пользователь Наталья Андрийко.

Скриншоты комментариев (facebook.com/dasha.malakhova)

Но есть и те, кто не соглашается с мнением телеведущей. Пользователи отметили, что вина по большей части может лежать на родителях и что часто врач может и не быть виноватым.

"Ну да, история, конечно, неприятная. но зачастую бывает наоборот, когда врачи заботливо и аккуратно ведут себя с ребенком и стараются сделать все в лучшем виде, все ради его блага, и стараются вообще не травмировать ребенка, но ребенок все равно закатывает неоправданную истерику (разные же дети бывают), как тут же врач плохой, врач изверг, казнить нельзя помиловать, что называется", - прокомментировала Виктория Щенникова.

Скриншоты комментариев (facebook.com/dasha.malakhova)

Напомним, в сети рассказали об очередном инциденте со скандальной авиакомпанией.

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