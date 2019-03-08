Решила накормить: в Запорожье ромы избили женщину (видео)

Ромы напали на женщину, которая купила еды для девочки нищенки

В Запорожье цыгане напали на женщину. Инцидент произошел около местного рынка на улице Базарной. Прибывшие полицейские задержали агрессивного неадеквата, передают местные СМИ.

Как рассказала потерпевшая, к ней подошла маленькая девочка со стаканчиком, которая просила милостыню.

"Ты что-нибуть ела?" - спросила женщина у ребенка. Та ответила отрицательно: "Нет, вообще ничего не кушала".

Женщина решила накормить девочку, из-за чего и возник конфликт с группой циган.

Неадекватный ром накинулся на женщину с кулаками.

В сети появилось соответствующее видео, снятое очевидцами происшествия.

Видео: YouTube / Репортер UA

Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали мужчину. Тот вел себя агрессивно, размахивал руками и бросался на людей.

"Ребенка жалко", - призналась пострадавшая.

Видео: YouTube / Репортер UA

Как сообщалось ранее, в селе Подвиноградов Закарпатской области есть лагерь, где проживают одни из самых богатых ромов - они живут в роскошных дворцах, а во дворах можно увидеть припаркованные Mercedes E-класса.

Также сообщалось, что когда в это село приехали журналисты для того, чтобы снять сюжет, ромы на них напали и разбили автомобиль.

Напомним, в сентябре в Киеве в районе Южного вокзала ромы напали на полицейского. Житель столицы вышел из маршрутки, чтобы помочь "копу", пока он ждет подкрепление. Один из карманников-ромов начал убегать от мужчины и попал под машину.