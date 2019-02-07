Резкий скачок цен: в Украине серьезно подорожают лекарства

Стоит ждать очередного повышения цен на лекарства, уверен Дмитрий Подтуркин

В Украине ожидается рост цен на лекарственные препараты. Подорожание коснется практически всех категорий лекарств. Об этом в комментарии для Styler объяснил Дмитрий Подтуркин, основатель Украинского медицинского экспертного сообщества.

"Мы имеем в этом году вообще парадоксальную картину. С 2016 года лекарства подорожали на 54%. А в этом году аптечная корзина подорожала на 18,6%. Это при том, что уровень инфляции составляет меньше 10%. Лекарства дорожают больше, чем инфляция. А в этом году лекарства подорожали в два раза больше, чем инфляция!" - говорит эксперт.

По его словам, резкий скачок цен уже произошел, и тренд повышения цен продолжается. Поэтому стоит ожидать нового роста стоимости препаратов.

Фото: Очередньй этап роста цен прошел, но впереди - новое подорожание (pixabay.com)

"Ведь многие оптовики уже заложили повышение цен еще на 10-15%. Это увеличение мы увидим в течение 1-2 квартала 2019 года. Оптовые цены на самом деле уже поднялись, а розница просто еще не отреагировала. Но это точно будет заметно в ближайшее время. Тренд на рост цен на фармрынке не пропадает", - поясняет он.

Цена на лекарства формируется сложными механизмами. В том числе – предпочтениями граждан.

"Также, когда государство снижает цену на лекарства по программе "Доступные лекарства" на 15-20%, то фармкомпании повышают цены процентов на 40, на те препараты, которые не регулируются. Таким образом производители компенсируют издержки, которые возникают из-за снижения цены", - констатирует Подтуркин.

Ранее мы сообщали о повышении тарифов на метро в Харькове.

Также в Госстате обнародовали рейтинг стоимости проезда в регионах Украины. По данным этого ведомства, проезд в городском транспорте за год подорожал в среднем на 42,3% - с 3,12 грн до 4,44 грн.