Повышение тарифов в метро: сколько стоит проезд в подземках Украины

Коллаж РБК-Украина

В харьковском метрополитене стоимость проезда уже выросла

Стоимость проезда в метрополитенах Украины неумолимо растет. Так, с 7 февраля 2019 года в харьковском метро стоимость поездки составляет 8 гривен. Об этом сообщили на сайте мэрии.

За соответствующее решение 6 января проголосовали члены исполкома. Теперь поездка в метро обойдется в 8 гривен, а проезд в трамваях и троллейбусах - 6 гривен.

В Киеве проезд в метрополитене подорожал до 8 гривен еще 14 июля 2018 года. Повышение тарифа объяснялось подорожанием энергоресурсов и повышением заработной платы работникам метрополитена.

А вот в Днепре стоимость проезда более демократична. С 5 августа 2018 года цены на проезд в наземном электротранспорте и метро увеличились до 4 грн. Одна поездка в трамвае и троллейбусе стоит так же.

Ранее мы публиковали впечатляющие фото с высоты птичьего полета над станцией метро "Театральная" в Днепре.

Мы писали, что во Львове с февраля проезд в маршрутках подорожает до 7 гривен.

Ранее Госстат обнародовал рейтинг стоимости проезда в регионах Украины. По данным статистического ведомства, проезд в городском транспорте за год подорожал в среднем на 42,3% - с 3,12 грн до 4,44 грн.