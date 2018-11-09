Строительство метро в Днепре с высоты птичьего полета: яркие фото

Фото: Коллаж РБК-Украина

Во время строительства метро в шахте утонул экскаватор

На днях сеть "взорвала" новость о том, что в Днепре во время строительства метро в шахте утонул экскаватор. Сенсация мигом облетела весь интернет. Впечатляющие фото с высоты птичьего полета над станцией метро "Театральная" опубликовал Информатор.

Впервые о проблеме стало известно еще летом, однако заговорили о ней только сейчас. Подтвердил данную информацию сам заместитель городского головы Днепра Михаил Лысенко. "Это бред сивой кобылы. Это было полгода назад", - коротко прокомментировал он.

Фото: (dp.informator.ua)

К слову, прокладывать туннели на участке между станциями "Центральная" и "Театральная" планируют с обеих сторон. По словам главного инженера Limak, эту часть работ могут закончить уже через год. Начало идет медленно, пока прошли около 50 метров, но после того, как в туннель спустят современное оборудование, темпы проходки существенно возрастут.

Напомним, что украинские летчики поразили Запад экстремальным полетом на Су-25М1. В сети появился ролик, на котором видно, как два штурмовика Су-25М1 пролетают на максимально низкой высоте.

Мы писали, что ранее показали полет легендарного украинского самолета "Мрия" с необычного ракурса. Снаружи на хвостовом оперении воздушного судна была установлена камера, которая и зафиксировала разгон гигантского авиалайнера на полосе и первые минуты полета.

А также о том, что взлет легендарного гиганта "Мрии" показали из кабины пилота. На видео видно, как пилоты поднимают гиганта на взлетной полосе, расположенной в густых джунглях.

Видео: Депутаты спят