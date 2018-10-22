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Впечатляющее видео: украинские летчики поразили Запад экстремальным полетом на Су-25М1

STYLERЖизнь    22.10.2018 - 12:00

Видео: (YouTube/Global Spotlight)

Украинские летчики впечатлили своим мастерством пользователей социальных сетей, а также западные СМИ. В сети появился ролик, на котором видно, как два штурмовика Су-25М1 пролетают на максимально низкой высоте. Соответствующее видео можно посмотреть на YouTube.

На ролике видно, что один из летательных аппаратов едва не коснулся взлетной полосы. Точные сведения о том, где видео было снято, на данный момент отсутствуют.

Впечатляющее видео: украинские летчики поразили Запад экстремальным полетом на Су-25М1Фото: (YouTube/Global Spotlight)

Есть предположение, что это могло происходить на авиабазе 25-й транспортной авиационной бригады в Мелитополе Запорожской области. 

Впечатляющее видео: украинские летчики поразили Запад экстремальным полетом на Су-25М1Фото: (YouTube/Global Spotlight)

Напомним, что украинский летчик блестяще выступил на международном авиашоу. Президент Украины также оценил мастерство Александра Оксанченко и коротко прокомментировал видео: "Невероятное выступление полковника Александра Оксанченко на Су-27 во время международного авиапоказа The Royal International Air Tattoo вызвало настоящий восторг не только у зрителей, но и у военных пилотов. Украинцы – лучшие". 

Мы писали, что ранее показали полет легендарного украинского самолета "Мрия" с необычного ракурса. Снаружи на хвостовом оперении воздушного судна была установлена камера, которая и зафиксировала разгон гигантского авиалайнера на полосе и первые минуты полета.

А также о том, что взлет легендарного гиганта "Мрии" показали из кабины пилота. На видео видно, как пилоты поднимают гиганта на взлетной полосе, расположенной в густых джунглях.

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