"Лучшие": украинский летчик блестяще выступил на международном авиашоу (видео)

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Александр Оксаченко выступил на Королевском Международном авиа-шоу "Эйр Тату"

Полковник Воздушных Сил Украины Александр Оксаченко выступил на Королевском Международном авиаашоу "Эйр Тату" (The Royal International Air Tattoo) с блестящей программой на истребителе СУ-27. Сам президент Украины, Петр Порошенко, уделил внимание этому событию и опубликовал выступления на своей странице в Twitter.

Президент Украины по достоинству оценил мастерство Александра Оксаченко и коротко прокомментировал видео: "Невероятное выступление полковника Александра Оксанченко на Су-27 во время международного авиапоказа The Royal International Air Tattoo вызвало настоящий восторг не только у зрителей, но и у военных пилотов. Украинцы – лучшие". Стот отметить, что летчик является выходцем из Сыктывкара.

Приятно осознавать, что есть люди, которые могут достойно представить Украину на событиях такого масштаба. В этом году на авиабазе Фэйфорд графства Глостершир в Англии собралось 185 тысяч зрителей, представлено 302 самолета. В шоу принимали участие 30 стран.

Неймовірний виступ полковника Олександра Оксанченка на Су-27 під час міжнародного авіапоказу The Royal International Air Tattoo викликав справжнє захоплення не тільки у глядачів, а й у військових пілотів.



Українці – найкращі!#GloryToUkraine #RIAT2018 pic.twitter.com/EApqVlWVsJ — Петро Порошенко (@poroshenko) July 22, 2018

Публикация с видео из Twitter (twitter.com/poroshenko)

Кстати, ранее показали полет легендарного украинского самолета "Мрии" с необычного ракурса. Снаружи на хвостовом оперении воздушного судна была установлена камера, которая и зафиксировала разгон гигантского авиалайнера на полосе и первые минуты полета.

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