"Кращі": український льотчик блискуче виступив на міжнародному авіашоу (відео)

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Олександр Оксаченко виступив на Королівському Міжнародному авіа-шоу "Ейр Тату"

Полковник Повітряних Сил України Олександр Оксаченко виступив на Королівському Міжнародному авіашоу "Ейр Тату" (The Royal International Air Tattoo) з блискучою програмою на винищувачі СУ-27. Сам президент України, Петро Порошенко, приділив увагу цій події і опублікував виступу на своїй сторінці в Twitter.

Президент України високо оцінив майстерність Олександра Оксаченко і коротко прокоментував відео: "Неймовірний виступ полковника Олександра Оксанченко на Су-27 під час міжнародного авиапоказа The Royal International Air Tattoo викликало справжнє захоплення не тільки у глядачів, але і у військових пілотів. Українці – найкращі". Варто зазначити, що льотчик є вихідцем з Сиктивкара.

Приємно усвідомлювати, що є люди, які можуть гідно представити Україну на події такого масштабу. У цьому році на авіабазі Фэйфорд графства Глостершир в Англії зібралося 185 тисяч глядачів представлено 302 літака. У шоу брали участь 30 країн.

Неймовірний виступ полковника Олександра Оксанченка на Су-27 під час міжнародного авіапоказу The Royal International Air Tattoo викликав справжнє захоплення не тільки у глядачів, а й у військових пілотів.



Українці – найкращі!#GloryToUkraine #RIAT2018 pic.twitter.com/EApqVlWVsJ — Петро Порошенко (@poroshenko) July 22, 2018

Публікація з відео з Twitter (twitter.com/poroshenko)

До речі, раніше показали політ легендарного українського літака "Мрії" з незвичайного ракурсу. Зовні на хвостовому оперенні повітряного судна була встановлена камера, яка і зафіксувала розгін гігантського авіалайнера на смузі і перші хвилини польоту.

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