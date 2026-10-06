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Главная Люди Павел Зибров рассказал о 29-летней дочери и ее разрыве с женихом
Люди 06 октября 2026 · 17:01
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Павел Зибров рассказал о 29-летней дочери и ее разрыве с женихом

Певец отметил, вмешивается ли в личную жизнь дочери
Юлія Люшньова Юлія Люшньова Редактор-стажер Styler
Павел Зибров рассказал о 29-летней дочери и ее разрыве с женихом

Павел Зибров со своей дочерью (фото: Styler)

Певец Павел Зибров рассказал, как сейчас живет его 29-летняя дочь Диана после завершения отношений, которые продолжались почти 10 лет. Артист объяснил, вмешивается ли в ее личную жизнь и чем она сейчас увлекается.

Об этом рассказывает Styler со ссылкой на его интервью BLIK.ua.

Вмешивается ли Зибров в личную жизнь дочери

Во время разговора певца спросили, пытается ли он как отец давать советной дочери после расставания с избранником.

"Она уже взрослая, сама все это прошла. Это если бы ей было 15-17 лет, еще можно было где-то вмешиваться. А так ей уже 29, жизненный опыт есть. Она это все пережила, перемолола, сделала выводы", - ответил Павел.

Как сейчас живет Диана Зиброва

"Она сейчас счастлива в том, что она не одинока. Будем так говорить - не одинока. У нее много друзей, подруг", - рассказал Зибров.

По его словам, Диана посещает театральные представления, премьеры, концерты и выставки и получает удовольствие от активной жизни.

Отдельно артист вспомнил ее домашнюю любимицу - пуделя Нану.

"Они там целуются, обнимаются. Она ее очень любит. У них такая любовь сейчас с собачкой", - поделился он.

Как Диана Зиброва планирует праздновать 30-летие

В феврале 2027 года Диане исполнится 30 лет. Зиброва спросили, думает ли дочь о том, как будет отмечать юбилей.

"Не знаю, что там будет. Пока такого ничего нет. Она сейчас отдыхает от того, что было у нее", - ответил артист.

Что известно о личной жизни Дианы Зибровой

Диана была в отношениях с бизнесменом Андреем Ищенко. Они познакомились, когда она еще училась в школе: Андрей брал уроки вокала у ее отца.

В декабре 2024 года они рассказывали, что вместе почти девять лет. Диана отмечала, что их свадьбу сначала пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, а впоследствии - из-за полномасштабной войны.

Тогда она объясняла, что они хотели большую церемонию, однако не имели настроения для пышного празднования и планировали жениться уже после победы Украины.

Впоследствии пара разошлась. По словам Павла Зиброва, дочь уже пережила расставание и сделала для себя выводы.

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