Павло Зібров розповів про 29-річну доньку та її розрив із нареченим

Співак Павло Зібров розповів, як зараз живе його 29-річна донька Діана після завершення стосунків, що тривали майже 10 років. Артист пояснив, чи втручається в її особисте життя та чим вона зараз захоплюється.

Про це розповідає Styler із посиланням на його інтерв'ю виданню BLIK.ua.

Чи втручається Зібров в особисте життя доньки

Під час розмови співака запитали, чи намагається він як батько давати доньці поради після розставання з обранцем.

"Вона вже доросла, сама все це пройшла. Це якби їй було 15-17 років, ще можна було б десь втручатися. А так їй уже 29, життєвий досвід є. Вона це все пережила, перемолола, зробила висновки", - відповів Павло.

Як зараз живе Діана Зіброва

"Вона зараз щаслива в тому, що вона не одинока. Будемо так казати - не одинока. У неї багато друзів, подруг", - розповів Зібров.

За його словами, Діана відвідує театральні вистави, прем'єри, концерти та виставки й отримує задоволення від активного життя.

Окремо артист згадав її домашнього улюбленця - пуделя Нану.

"Вони там цілуються, обіймаються. Вона її дуже любить. У них така любов зараз із собачкою", - поділився він.

Як Діана Зіброва планує святкувати 30-річчя

У лютому 2027 року Діані має виповнитися 30 років. Зіброва запитали, чи думає донька про те, як відзначатиме ювілей.

"Не знаю, що там буде. Поки такого нічого немає. Вона зараз відпочиває від того, що було в неї", - відповів артист.

Що відомо про особисте життя Діани Зібрової

Діана була у стосунках із бізнесменом Андрієм Іщенком. Вони познайомилися, коли вона ще навчалася у школі: Андрій брав уроки вокалу в її батька.

У грудні 2024 року вони розповідали, що разом майже дев'ять років. Діана зазначала, що їхнє весілля спочатку довелося відкласти через пандемію коронавірусу, а згодом - через повномасштабну війну.

Тоді вона пояснювала, що вони хотіли велику церемонію, проте не мали настрою для пишного святкування й планували одружитися вже після перемоги України.

Згодом пара розійшлася. За словами Павла Зіброва, донька вже пережила розставання та зробила для себе висновки.