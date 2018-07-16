"Такого вы еще не видели": взлет легендарной "Мрии" показали с необычного ракурса (видео)

Фото: РБК-Украина

Появилось новое видео взлета Ан-225

Взлет легендарного украинского самолета-гиганта Ан-225 "Мрия" из аэропорта Chimore в Боливии показали с необычного ракурса. Соответствующее видео опубликовало ГП "Антонов" в соцсети Facebook.

Снаружи на хвостовом оперении воздушного судна была установлена камера, которая и зафиксировала разгон гигантского авиалайнера на полосе и первые минуты полета.

"С такого ракурса вы "Мрию" еще не видели", — отметили в пресс-службе предприятия.

Стоит отметить, что Ан-225 сейчас используют для доставки бойлеров весом 150 тонн для теплоэлектростанции в Боливии. Самолет перевозит оборудование из города Икике в Чили в город Чиморе в Боливии. Общий вес груза может достигать 160 тонн на каждом рейсе.

Видео: Взлет самолета "Мрия" (YouTube/Antonov Company)

Скриншот поста (facebook.com/antonov.company)

Напомним, "Мрия" – самый большой и самый мощный грузовой самолет в мире. Помимо того, украинский авиалайнер считается самым большим в мире самолетом, который поднялся в воздух более одного раза. Первый полет Ан-225 был совершен в 1988 году. Уже с 1989 года и по сегодняшний день авиалайнер находится в эксплуатации. Главный конструктор – Виктор Толмачов.

Ранее взлет легендарного гиганта "Мрии" показали из кабины пилота.

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