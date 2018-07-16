"Такого ви ще не бачили": зліт легендарної "Мрії" показали з незвичайного ракурсу (відео)

Фото: РБК-Україна

З'явилося нове відео зльоту Ан-225

Зліт легендарного українського літака-гіганта Ан-225 "Мрія" з аеропорту Chimore в Болівії показали з незвичайного ракурсу. Відповідне відео опублікувало ДП "Антонов" в соцмережі Facebook.

Зовні на хвостовому оперенні повітряного судна була встановлена камера, яка і зафіксувала розгін гігантського авіалайнера на смузі і перші хвилини польоту.

"З такого ракурсу ви "Мрію" ще не бачили", — відзначили в прес-службі підприємства.

Варто відзначити, що Ан-225 зараз використовують для доставки бойлерів вагою 150 тонн для теплоелектростанції в Болівії. Літак перевозить устаткування з міста Ікіке в Чилі в місто Чіморе в Болівії. Загальна вага вантажу може досягати 160 тонн на кожному рейсі.

Відео: Зліт літака "Мрія" (YouTube/Antonov Company)

Скріншот поста (facebook.com/antonov.company)

Нагадаємо, "Мрія" – найбільший і найпотужніший вантажний літак у світі. Крім того, український авіалайнер вважається найбільшим у світі літаком, що піднявся в повітря більше одного разу. Перший політ Ан-225 був здійснений в 1988 році. Вже з 1989 року і по сьогоднішній день авіалайнер знаходиться в експлуатації. Головний конструктор - Віктор Толмачов.

Раніше зліт легендарного гіганта "Мрії" показали з кабіни пілота.

5 недорогих і затишних місць для відпочинку на Чорному морі (відео: STYLER.rbc.ua)