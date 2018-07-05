Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 10:31
Фото: facebook.com/antonov.company
Фото: facebook.com/antonov.company

Уникальный самолет доставлял груз из Боливии

Украинцам показали взлет легендарного самолета Ан-225 "Мрия" из аэропорта Chimore в Боливии. Соответствующее видео было снято из кабины пилота. Ролик опубликован на официальной странице ГП "Антонов" в соцсети Facebook.

На видео видно пилоты поднимают гигант на взлетной полосе, расположенной в густых джунглях.

"Ан-225 выполняет серию рейсов по перевозке бойлеров весом 150 т для теплоэлектростанции в Боливии из города Икике, Чили, в город Чиморе, Боливия. В каждом рейсе "Мрия" доставляет грузы весом до 160 т", - рассказали в сети.

Видео: Взлет "Мрии" (facebook.com/antonov.company)

"Люблю "Мрию", - написали в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/antonov.company)

Ранее сеть поразило видео посадки украинского гиганта "Мрия".

Акция за запрет производства меха в Украине (видео: STYLER.rbc.ua)

Из кабины пилота: в сети показали посадку легендарной украинской "Мрии" (впечатляющее видео) Легендарная "Мрия" совершила первый полет над Украиной после модернизации (видео)
Теги: антонов, Мрия, Ан 225 Мрия
ДТП в Харькове: стало известно, с какой скоростью ехала Зайцева
В Африке впервые за десять лет выпал снег (фото, видео)
Перевернутое бикини - новый пляжный тренд (фото)
Певица-трансгендер Зианджа взорвала сеть своим снимком с откровенным декольте
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь