Из кабины пилота показали взлет легендарного гиганта "Мрии" (видео)

Уникальный самолет доставлял груз из Боливии

Украинцам показали взлет легендарного самолета Ан-225 "Мрия" из аэропорта Chimore в Боливии. Соответствующее видео было снято из кабины пилота. Ролик опубликован на официальной странице ГП "Антонов" в соцсети Facebook.

На видео видно пилоты поднимают гигант на взлетной полосе, расположенной в густых джунглях.

"Ан-225 выполняет серию рейсов по перевозке бойлеров весом 150 т для теплоэлектростанции в Боливии из города Икике, Чили, в город Чиморе, Боливия. В каждом рейсе "Мрия" доставляет грузы весом до 160 т", - рассказали в сети.

Видео: Взлет "Мрии" (facebook.com/antonov.company)

"Люблю "Мрию", - написали в сети.

Скриншот комментариев (facebook.com/antonov.company)

Ранее сеть поразило видео посадки украинского гиганта "Мрия".

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