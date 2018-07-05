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З кабіни пілота показали зліт легендарного гіганта "Мрії" (відео)

STYLERLIFE        05.07.2018 - 10:31
Фото: facebook.com/antonov.company
Фото: facebook.com/antonov.company

Унікальний літак доставляв вантаж з Болівії

Українцям показали зліт легендарного літака Ан-225 "Мрія" з аеропорту Chimore в Болівії. Відповідне відео було знято з кабіни пілота. Ролик опубліковано на офіційній сторінці ДП "Антонов" в соцмережі Facebook.

На відео видно пілоти піднімають гігант на злітній смузі, розташованій в густих джунглях.

"Ан-225 виконує серію рейсів з перевезення бойлерів вагою 150 т для теплоелектростанції в Болівії з міста Ікіке, Чилі, у місто Чиморе, Болівія. У кожному рейсі "Мрія" доставляє вантажі вагою до 160 т", - розповіли в мережі.

Відео: Зліт "Мрії" (facebook.com/antonov.company)

"Люблю "Мрію", - написали в мережі.

Скріншот коментарів (facebook.com/antonov.company)

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Теги: антонов, Мрия, Ан 225 Мрия
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