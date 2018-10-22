Вражаюче відео: українські льотчики вразили Захід екстремальним польотом на Су-25М1

Відео: (YouTube/Global Spotlight)

Українські льотчики вразили своєю майстерністю користувачів соціальних мереж, а також західні ЗМІ. У мережі з'явився ролик, на якому видно, як два штурмовики Су-25М1 пролітають на максимально низькій висоті. Відповідне відео можна подивитися на YouTube.

На ролику видно, що один з літальних апаратів ледь не торкнувся злітної смуги. Точні відомості про те, де дане відео було знято, відсутні.

Фото: (YouTube/Global Spotlight)

Є припущення, що це могло відбуватися на базі 25-ї авіаційної транспортної бригади в Мелітополі Запорізької області.

Фото: (YouTube/Global Spotlight)

Нагадаємо, що український льотчик блискуче виступив на міжнародному авіашоу. Президент України також оцінив майстерність Олександра Оксанченко і коротко прокоментував відео: "Неймовірний виступ полковника Олександра Оксанченко на Су-27 під час міжнародного авіапоказа The Royal International Air Tattoo викликало справжнє захоплення не тільки у глядачів, але і у військових пілотів. Українці – найкращі".

Ми писали, що раніше показали політ легендарного українського літака "Мрія" з незвичайного ракурсу. Зовні на хвостовому оперенні повітряного судна була встановлена камера, яка і зафіксувала розгін гігантського авіалайнера на смузі і перші хвилини польоту.

А також про те, що взліт легендарного гіганта "Мрії" показали з кабіни пілота. На відео видно, як пілоти піднімають гіганта на злітній смузі, розташованій в густих джунглях.

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