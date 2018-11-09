Будівництво метро в Дніпрі з висоти пташиного польоту: яскраві фото

Фото: Колаж РБК-Україна

Під час будівництва метро в шахті потонув екскаватор

На днях мережау "підірвала" новина про те, що у Дніпрі під час будівництва метро в шахті потонув екскаватор. Сенсація миттю облетіла весь інтернет. Вражаючі фото з висоти пташиного польоту над станцією метро "Театральна" опублікував Інформатор.

Вперше про проблему стало відомо ще влітку, однак заговорили про неї лише зараз. Підтвердив цю інформацію сам заступник міської голови Дніпра Михайло Лисенко. "Це марення сивої кобили. Це було півроку тому", - коротко прокоментував він.

Фото: (dp.informator.ua)

До речі, прокладати тунелі на ділянці між станціями "Центральна" та "Театральна" планують з обох сторін. За словами головного інженера Limak, цю частину робіт можуть закінчити вже через рік. Початок йде повільно, поки пройшли близько 50 метрів, але після того, як в тунель спустять сучасне обладнання, темпи проходки істотно зростуть.

Нагадаємо, що українські льотчики вразили Захід екстремальним польотом на Су-25М1. В мережі з'явився ролик, на якому видно, як два штурмовики Су-25М1 пролітають на максимально низькій висоті.

Ми писали, що раніше показали політ легендарного українського літака "Мрія" з незвичайного ракурсу. Зовні на хвостовому оперенні повітряного судна була встановлена камера, яка і зафіксувала розгін гігантського авіалайнера на смузі і перші хвилини польоту.

А також про те, що взліт легендарного гіганта "Мрії" показали з кабіни пілота. На відео видно, як пілоти піднімають гіганта на злітній смузі, розташованій в густих джунглях.

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